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عمر شويل - جدة يبحث بعض العملاء عن رقم الاتصالات المتكاملة للتواصل مع الشركة سواء من داخل الإمارات أو خارجها، فإن شركة الاتصالات المتكاملة أو شركة دو تقدم إلى العملاء الكثير من الخدمات الشاملة على مدار الأربع وعشرون ساعة، ويمكن التواصل بسهولة مع الشركة للاستفسار أو التساؤل عن أي شئ، تأسست الشركة في عام 2006 بمدينة دبي التابعة للإمارات العربية المتحدة، وتم إطلاق خدمة الاتصال المتنقل بعام 2007 لتشمل جميع الأماكن بالإمارات.

رقم الاتصالات المتكاملة خدمة العملاء

تستطيع أن تتحدث مع أحد ممثلي خدمة عملاء شركة الاتصالات المتكاملة والموجودين في المكاتب ، من خلال الاتصال على هذا الرقم 97143600000، ويكون هذا الرقم متاح لجميع المواطنين للتواصل مع الشركة من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً.

كما يكون هناك العديد من الأرقام الأخرى للتواصل مع خدمة العملاء داخل الإمارات، فيمكن التواصل مع رقم 155 في أي وقت على مدار اليوم.

رقم خدمة عملاء شركة الاتصالات المتكاملة خارج الإمارات

تعمل شركة دو على تقديم خدمات الاتصال المتنقل وخدمات الاتصال الهاتفي سواء ثابت أو محمول، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية الدفع عن طريق نظام الفاتورة وذلك من خلال بوابة إلكترونية تسهل على الأفراد الكثير، كما تقدم الشركة أيضا خدمات الإرسال والهبوط عبر القمر الصناعي.

وتتيح شركة الاتصالات المتكاملة إمكانية الاتصال والتواصل مع الشركة من خارج المملكة، عبر رقم خصصته الشركة من أجل مساعدة العملاء والإجابة عن جميع الاستفسارات للمواطنين المقيمين في خارج الإمارات، لذلك إذا أردت الاتصال على رقم شركة دو فعليك بالتواصل عبر هذا الرقم 009714390555 أو تستطيع التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بالشركة والذي يكون مسجل في الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

رقم شكاوى شركة دو

إذا أردت تقديم شكوى بشأن أحد الخدمات التي لا تنال أعجابك والمتقدمة من موظفين خدمة العملاء، فبإمكانك التوجه بشكل مباشر على مقر الشركة الرئيسي لتقديم الشكوى التي تريدها، وتكون الشركة متاحة في الصباح من الساعة 8 وحتى العصر حوالي الساعة الرابعة، أو تستطيع التواصل مع الشركة من خلال الاتصال برقم 97143600000.