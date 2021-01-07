أخر تحديث لتردد جميع قنوات الأطفال علي النايل سات والعرب سات 2021

وهي قناة غنائية بإيقاع أو بدون إيقاع يمكنك أختيار ذلك من خلال الريسفر الخاص بك أو جهاز استقبال الإشارة وهي قناة تجذب انتباه الأطفال من عمر شهور حتي عمر 5 سنوات أسسها خالد المقداد الفلسطيني الأصل لبث الأغاني الهادفة الدينية وتعليم الأطفال الوضوء والصلاة بالبث المباشر عند كل أذان.

قناة ميكي من القنوات التي لاقت استحسان كثيراً عند الأطفال والكبار لتميز أفلامها وبرامجها الكرتونية فهي تعرض أفلام كرتون مميزة وبين فقراتها تعرض فيلم قصير للقط والفأر توم وجيري ولا تطيل فقرات إعلاناتها حتي لا يمل الطفل.

اسم القناه mickey kids التردد 11526 الاستقطاب أفقياً معدل الترميز 27500 معامل التصحيح والخطأ 5\6 تردد قناة كراميش تردد قناة كراميش تعتبر قناة كراميش من أفضل قنوات الكرتون في النايل سات فهي تجذب الأطفال من جميع الأعمار المناسبة للأفلام الكرتونية والتي تعرض عليها مثل سندريلا والجميلة والوحش واليس في بلاد العجائب. اسم القناة karameesh التردد 11315 \ او التردد الاخر11310 الاستقطاب رأسي معامل التصحيح والخطأ 5\6 معدل الترميز 27500 تردد قناة طيور الجنة الجديد تردد قناة طيور الجنة الجديد تعتبر قناة طيور الجنة هي أول القنوات الكرتونية الإسلامية التي تعلم الأطفال أسس الإسلام بطريقة ملفتة ودينية أسسها الفلسطيني الأصل اردني الهوية خالد المقداد فهو صاحب القناة ومخرج جميع البرامج والمقاطع الصوتية وأبناءه وزوجته تشاركه في هذا العمل الضخم. التردد علي النايل سات 11310. التردد علي العرب سات 11632. تردد قناة بطوط batoot kids قناة بطوط كيدز للأطفال هي قناة تجذب أنتباه الأطفال تنمي أفكارهم الإيجابية وتبث أفلام كرتونية تسلي الأطفال في أوقات الحظر وأوقات عدم الذهاب إلى المدرسة. التردد 11411 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب افقي. تردد قناة مودي كيدز تردد قناة مودي كيدز يمكنكم استقبال تردد قناة مودي كيدز علي التردد التالي للنايل سات: التردد : 11603 معدل الترميز : 27500 معدل الاستقطاب: افقي. تردد قناة كوكي كيدز koky kids 2021 تردد قناة كوكي كيدز koky kids 2021 يمكنكم ضبط إشارة الاستقبال الخاصة بقناة كوكي كيدز علي التردد التالي على النايل سات: التردد: 11602 أو 11487. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي H.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخر تحديث لتردد جميع قنوات الأطفال علي النايل سات والعرب سات 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.