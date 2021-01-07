مزايا تطبيق الراجحي للعمليات المصرفية وكيفية فتح حساب اون لاين

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مزايا تطبيق الراجحي للعمليات المصرفية ؛ شَغلت حيزًا كبيرًا من اهتمامات العديد من الأشخاص الذين لديهم تَعاملات بَنكية مع مصرف الراجحي، لأنه استطاع أن يُقدم خدمات قوية، وامتيازات للعملاء، تُساعدهم في إنجاز كل الخدمات المصرفية الخاصة بهم في خطوات بسيطة، في أي وقت وفي كل مكان الآن يَستطيعون التحكم في الحساب البنكي الخاص بهم عبر التطبيق المُعتمد لمصرف الراجحي.مزايا تطبيق الراجحي للعمليات المصرفية
استطاع مصرف الراجحي أن يَقوم بالتَطوير على الخدمات المصرفية التي كانت بالسابق، والتي كان يَقضي العملاء ساعات من أجل إنهائها، لكن الآن من خلال التَطبيق يُمكن الحصول على كل الخدمات في دقائق.
خاصة وأن التَطبيق سهل الاستخدام، وتَصميمه بسيط يُمكن لجميع العملاء التعامل معه، حتى المصرف راعى أن يَكون الضوء الخاص به مٌريح للعين باللون الداكن، وتَلك بعض من المميزات التي سَيَحصل عليها العملاء فور تَحميل تطبيق الراجحي للهواتف الذكية:-
- سريع الاستجابة.
- يُمكن القيام بالتمويل الفوري من خلال التطبيق بدون الحاجة لزيارة الفرع الخاص بالبنك.
- يُمكن من خلاله شراء بطاقات الانترنت، بطاقات الاتصالات السعودية، الهاتف مسبقة الدفع.
- الحصول على بطاقات الراجحي مع إمكانية إدارتها.
- يحصل العملاء على نقاط مكافآت يُمكن استردادها بَعد ذلك.
- يُمكن من خلال التطبيق القيام بدفع الفواتير، وإرسال الحوالات.
شروط فَتح حساب بنك الراجحي اون لاين
يُتيح مصرف الراجحي فتح حساب جاري بكل سهولة، شرط استيفاء بعض الشروط والأحكام مثل:-
- ألا يَقل عمر العميل (القاصر) عن 15 عامًا، وألا يَقل عمر العميل البالغ عن (18 عامًا).
- أن يَكو لدى العميل هوية وطنية سارية أو جواز سفر ساري، أو إقامة سارية للوافدين.
- ضرورة إقامة العميل داخل المملكة العربية السعودية.
- رقم جوال مٌسجل بأحد شركات الاتصالات السعودية.
- بريد إلكتروني يُمكن للبنك التراسل عليه.
- يَجب إدخال عنوان صحيح وواضح.
- يَجب أن يَتم الدخول كَخطوة أولى في حساب أبشر وإنشاء حساب ثم القيام بربطه مع حساب مصرف الراجحي.
- ثم الانتظار لدقائق حتى يَتم التواصل من فريق خدمة العملاء من مصرف الراجحي مع العميل، لاستكمال باقي الخطوات والتأكيد على تَسجيل الحساب.
الوسوم
مزايا تطبيق الراجحي للعمليات المصرفية ؛ شَغلت حيزًا كبيرًا من اهتمامات العديد من الأشخاص الذين لديهم تَعاملات بَنكية مع مصرف الراجحي، لأنه استطاع أن يُقدم خدمات قوية، وامتيازات للعملاء، تُساعدهم في إنجاز كل الخدمات المصرفية الخاصة بهم في خطوات بسيطة، في أي وقت وفي كل مكان الآن يَستطيعون التحكم في الحساب البنكي الخاص بهم عبر التطبيق المُعتمد لمصرف الراجحي.مزايا تطبيق الراجحي للعمليات المصرفية
استطاع مصرف الراجحي أن يَقوم بالتَطوير على الخدمات المصرفية التي كانت بالسابق، والتي كان يَقضي العملاء ساعات من أجل إنهائها، لكن الآن من خلال التَطبيق يُمكن الحصول على كل الخدمات في دقائق.
خاصة وأن التَطبيق سهل الاستخدام، وتَصميمه بسيط يُمكن لجميع العملاء التعامل معه، حتى المصرف راعى أن يَكون الضوء الخاص به مٌريح للعين باللون الداكن، وتَلك بعض من المميزات التي سَيَحصل عليها العملاء فور تَحميل تطبيق الراجحي للهواتف الذكية:-
- سريع الاستجابة.
- يُمكن القيام بالتمويل الفوري من خلال التطبيق بدون الحاجة لزيارة الفرع الخاص بالبنك.
- يُمكن من خلاله شراء بطاقات الانترنت، بطاقات الاتصالات السعودية، الهاتف مسبقة الدفع.
- الحصول على بطاقات الراجحي مع إمكانية إدارتها.
- يحصل العملاء على نقاط مكافآت يُمكن استردادها بَعد ذلك.
- يُمكن من خلال التطبيق القيام بدفع الفواتير، وإرسال الحوالات.
شروط فَتح حساب بنك الراجحي اون لاين
يُتيح مصرف الراجحي فتح حساب جاري بكل سهولة، شرط استيفاء بعض الشروط والأحكام مثل:-
- ألا يَقل عمر العميل (القاصر) عن 15 عامًا، وألا يَقل عمر العميل البالغ عن (18 عامًا).
- أن يَكو لدى العميل هوية وطنية سارية أو جواز سفر ساري، أو إقامة سارية للوافدين.
- ضرورة إقامة العميل داخل المملكة العربية السعودية.
- رقم جوال مٌسجل بأحد شركات الاتصالات السعودية.
- بريد إلكتروني يُمكن للبنك التراسل عليه.
- يَجب إدخال عنوان صحيح وواضح.
- يَجب أن يَتم الدخول كَخطوة أولى في حساب أبشر وإنشاء حساب ثم القيام بربطه مع حساب مصرف الراجحي.
- ثم الانتظار لدقائق حتى يَتم التواصل من فريق خدمة العملاء من مصرف الراجحي مع العميل، لاستكمال باقي الخطوات والتأكيد على تَسجيل الحساب.
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