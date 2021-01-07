مستجدات صندوق التنمية العقارية بالمملكة بنظام جديد لتمكين الأسر السعودية من سكن ملائم

مستجدات صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، بنظامه الجديد والذي يعد مرحلة جديدة تسعى لتمكين جميع الأسر السعودية من سكن ملائم، وفق خطة الإصلاحات الشاملة بالمملكة، والتي تسير وفق رؤية تنموية وطموحة من أجل المملكة، والتي تم الإعلان عنها في عام 2017م ببرنامج سكني، لتمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من امتلاك سكن بكل سهولة ويسر، تم تحديثه بصلاحيات أكبر وأكثر نفعًا وفق آخر المستجدات لعام 2021م.

قد صرح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، عن آخر المستجدات والتي تمت بموافقة مجلس الوزراء، على نظام جديد يعتبر استكمال لمرحلة 2017م ، والتي أثبتت نجاحها بالحصول على قروض عقارية مدعومة، اكتسبت ثقة المواطن السعودي، ولاقت إقبالًا شديدًا خلال الفترة الماضية، حتى أن سجلات الجهات التمويلية، أكدت بتزايد عقود التمويل العقارية في الفترة الماضية حتى شهر أكتوبر2020م، بما يزيد عن 28 ألف عقد تمويلي.

وللنظام الجديد لصندوق التنمية العقاري العديد من الفوائد، التي تعود على المواطن السعودي نذكر منها التالي:

تعزيز الشراكة بين المطورين العقاريين والجهات التمويلية، مما يصب في مصلحة المواطن السعودي، من تمكينه لامتلاك سكن ملائم لمستواه المعيشي.

تيسير إجراءات امتلاك السكن للمواطن، نتيجة تسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية المتعددة.

الاستمرار في تقديم القروض العقارية المدعومة، لتمكين المواطن من امتلاك السكن.

للنظام الجديد دور هام في التنمية العمرانية والعقارية، عن طريق عقد الاتفاقات والصفقات، لبناء مشاريع سكنية، بالتعاون مع هيئات تطوير المدن وأمانات المناطق.

منح النظام الجديد للصندوق، صلاحيات لمجلس إدارته تمكنه من تنفيذ، وإعداد برامج تواكب التطورات التي تمر بها هذه المرحلة، بما يمكنه من تقديم الدعم السكني الكامل للمواطن.

ويذكر أنه منذ إنشاء صندوق التنمية العقاري بالمملكة عام 1394هـ، ومهمته الأساسية تقديم الدعم للمستفيدين للتمكين من مسكن ملائم، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، ومع الازدهار الذي تشهده المملكة حاليًا في ظل ولاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، ورؤية المملكة 2030م، والتي أعطت صلاحيات جديدة في النظام الجديد للصندوق، لتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية بالمملكة، لإكمال مسيرة الإصلاح التنموية الوطنية، تحت قيادة رشيدة وطموحة.

ويذكر بأن مجلس الوزراء قد أقر النظام الجديد لصندوق التنمية العقاري، بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1442هـ ، والتي نصت المادة 18 منه على منح المزيد من الصلاحيات لتحقيق التنمية العقارية في المملكة، عن طريق عقد شراكات مع أمانات المناطق، ومع هيئات تطوير المدن، وشركات التطوير العقاري، بهدف خدمة العملية الإسكانية، ويمنح النظام الجديد أيضًا للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي، والإداري، كما يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني والذي يرأس مجلس إدارته سمو ولي العهد.