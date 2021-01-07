"إلى أجل غير مسمى".. فيسبوك وإنستغرام يعاقبان ترامب

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، الخميس، أن منصة التواصل الاجتماعي ستحظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إلى أجل غير مسمى".
ويأتي قرار الحظر في أعقاب هجوم مؤيدين له على مبنى الكونغرس الأميركي عشية أمس الأربعاء.
وأشار زوكربيرغ، في مدونة نشرت اليوم، إلى أن الحظر لن يتم رفعه قبل يوم التنصيب، في 20 يناير الجاري.
وأوضح أن الأحداث المروعة في الساعات الأربع والعشرين الماضية "تظهر بوضوح أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لتقويض الانتقال السلمي والمشروع للسلطة إلى خليفته المنتخب، جو بايدن".
وأكد المدير التنفيذي لفيسبوك: "نحن نوسع الحظر الذي وضعناه على حساباته على فيسبوك وإنستغرام، إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقل حتى يكتمل الانتقال السلمي للسلطة".
كما أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجميد حساب ترامب لمدة 12 ساعة، فيما قام بحذف تغريداته.
وذكر "تويتر" أنه إذا لم يتم حذف التغريدات، التي واصل فيها الرئيس الزعم دون أساس من الصحة بحدوث تلاعب في الانتخابات، فسيظل الحساب مقفلا، وهو ما يعني أن الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا الحساب.
وأضاف في تغريدة أيضا أن أي انتهاكات في المستقبل للقواعد ستؤدي إلى تعليق الحساب بشكل دائم.
وخلفت أحداث عشية الأربعاء، 4 حالات وفاة، إلى جانب عدد من المصابين. وقالت الشرطة إن مجموع من تم اعتقالهم الليلة الماضية على خلفية الشغب بلغ 68.
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