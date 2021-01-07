فيسبوك يعلن تعليق حساب ترامب إلى أجل غير مسمى

جدة - نرمين السيد - أعلن مؤسس موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء اليوم الخميس، تعليق حساب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى أجل غير مسمى، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وقال مارك زوكربرج الرئيس التنفيذى لفيسبوك، فى وقت سابق اليوم الخميس، إن الشركة ستمدد الحظر المفروض على حسابى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على فيسبوك وإنستجرام خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل لحين اكتمال عملية انتقال السلطة.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، حذا فيسبوك ليل الأربعاء، حذو "تويتر" بتعليقه حساب دونالد ترامب، بعد أعمال العنف التى شهدتها واشنطن حين اقتحم أنصار للرئيس المنتهية ولايته مبنى "الكابيتول" وزرعوا فيه الفوضى ودفعوا الكونجرس لتعليق جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وقال "فيسبوك" فى تغريدة على "تويتر": "لقد وجدنا انتهاكين لقواعدنا على صفحة الرئيس دونالد ترامب نجم عنهما تعليق حسابه لمدة 24 ساعة، مما يعنى أنّه فقد القدرة على النشر على المنصة خلال هذه الفترة".

كان "فيسبوك" حذف مقطع فيديو نشره الرئيس المنتهية ولايته على صفحته ودعا فيه أنصاره الذين اقتحموا الكابيتول إلى "العودة إلى ديارهم" لكنّه جدّد فى الوقت نفسه مزاعمه بأنّ الانتخابات "سُـرقت منه".

وقال جاى روزن نائب رئيس وحدة النزاهة فى "فيسبوك" إنّ "هذه حالة طارئة، ونحن نتّخذ إجراءات طارئة مناسبة، بما فى ذلك حذف فيديو الرئيس ترامب".

وأضاف فى تغريدة على "تويتر": "لقد حذفناه لأنّنا نعتقد أنّه يساهم فى تأجيج العنف بدلاً من تقليله".

وأتت خطوة "فيسبوك" بعدما حجب "تويتر" تغريدات لترامب وجمّد حسابه لمدّة 12 ساعة وهدّد بغلق هذا الحساب بصورة دائمة فى حال استمرّ الرئيس المنتهية ولايته فى انتهاك قواعد الاستخدام المتعلّقة بالنزاهة المدنية، فى إجراءات غير مسبوقة لجأ إليها موقع التواصل الاجتماعى بعد أعمال العنف التى شهدها الكابيتول.

وقال "تويتر" فى منشور إنّه "نتيجة للوضع العنيف غير المسبوق والمستمرّ فى العاصمة واشنطن، فقد طلبنا من دونالد ترامب إزالة ثلاث تغريدات نشرت فى وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكرّرة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية"، محذراً من أنّه "إذا لم تتم إزالة التغريدات، فسيظلّ الحساب مغلقاً".

إضافة إلى "تويتر" و"فيسبوك" فقد حذف "يوتيوب" أيضاً مقطع الفيديو الذى نشره ترامب على حسابه فى هذا الموقع.