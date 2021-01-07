250 عنصرا من القوات الخاصة التركية يصلون إلى الأراضي السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس الأربعاء، بأن القوات الخاصة التركية دفعت قوات من عناصرها الي مدينة رأس العين ضمن مناطق نبع السلام في ريف الحسكة السورية.

وبحسب ما ذكر المرصد السوري فإن القوات التركية تمركزت في قاعدة عسكرية تركية خلف المشفى الوطني بالمدينة، وتتألف مما يزيد عن 250 عنصرًا، قادمين من تركيا.

وأشار المرصد الي أن مناطق "نبع السلام"، تشهد انفلاتًا أمنيًا متصاعدًا، واشتباكات متكررة بين الفصائل الموالية لتركيا.

فيما رصد المرصد السوري في وقت سابق من أمس الأربعاء ، انفجارًا ضرب مدينة رأس العين (سري كانييه)، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف الحسكة، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة بالقرب من مديرية النفوس بالمدينة، الأمر الذي أدى إلى مقتل عنصر من الفصائل، وسقوط 4 جرحى من المدنيين.

كما دارت اشتباكات بالرشاشات المتوسطة والخفيفة، في 5 يناير، في مدينة رأس العين بريف الحسكة، بين عناصر من فرقة السلطان مراد وآخرين من درع الحسكة، نتيجة تحرش عناصر السلطان مراد بفتاة من أبناء المنطقة وسط سوق المدينة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ولفت المرصد السوري، الي إن اعتقال فرقة ملك شاه لرجل وامرأتين من مدينة رأس العين بريف الحسكة، بتهمة القيام بالتفجيرات ضمن مناطقها.