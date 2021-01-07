لبنان يسجل رقما قياسيا في عدد إصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في الإمارات الى 204699 إصابة منذ بداية الجائحة وحتي الان في البلاد.

كما أشارت الوزارة اللبنانية في بيان لها اليوم إلى أنه أيضا تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي وفيات الفيروس التاجي في البلاد حتي الآن الي 1553 حالة.

وأجرت "الصحة" البنانية 27245 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

كما ارتفع إجمالي حالات الشفاء في لبنان منذ بداية الجائحة وحتي الان الى 137582 بحسب البيان اللبناني.