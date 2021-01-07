فرنسا تسجل 22 إصابة بسلالة كورونا الجديدة.. وتحذير خطير من انتشار الفيروس

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 22 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأكد رئيس اللجنة الاستشارية العلمية الحكومية بالبلاد، جان فرانسوا دلفرايسي، في تصريحات لوكالة "فرانس 24"، أن فرنسا ينبغي أن تكون قلقة بشأن السلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا، وإنها "متأخرة شهرين" من حيث الانتشار.

وأضاف دلفرايسي: "حاليًا، لا ينتشر الفيروس المتحور بشكل كبير في فرنسا.. لكن هذا ما حدث في إنجلترا: ظهر لأول مرة في سبتمبر، واستغرق الأمر شهرين ونصف الشهر للوصول إلى 60٪ من انتشار الفيروس في الوقت الحالي".

وأشار: "لدينا الأدوات لمراقبة السلالة، ونفعل كل ما في وسعنا لتجنب - أو تأخير - انتشار الفيروس. لا أعتقد أننا سنتجنبها، لكن يجب أن نبطئها. لماذا ا؟ لأننا بحاجة إلى التطعيم في هذا الوقت".

وحسب وكالة "فرانس 24"، إنه مع تسجيل أعداد يومية مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا، وأمام تسارع انتشار السلالة الجديدة من الوباء، تجد الحكومة الفرنسية نفسها مضطرة لاتخاذ جملة من التدابير الجديدة لعل أقربها الآن حسب المراقبين هو حجر صحي شامل ثالث.

وأضافت أنه ورغم عدم وجود قرار نهائي حتى الآن، لكن أصبح من المؤكد أن القيود ستتضاعف أسوة بدول أوروبية أخرى مثل ألمانيا.