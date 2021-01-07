شرطة واشنطن تكشف حصيلة المعتقلين في اقتحام الكونجرس وسرقة المقتنيات

أعلنت المتحدثة باسم عمدة العاصمة الامريكية واشنطن، عن إجمالي من تم اعتقالهم الليلة الماضية بسبب اقتحام مبنى الكونجرس وكسر حظر التجول.

وقالت المتحدث إن الشرطة ألقت القبض على 68 شخصًا على خلفية اقتحام الكونجرس وكسر حظر التجول.

ودعت شرطة واشنطن المواطنين لمساعدة قوات الأمن في التعرف على أي عناصر شاركت في اقتحام الكونجرس، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على تحديد هويات العناصر التي سرقت مقتنيات من المبنى.

وأكد قائد شرطة العاصمة الأمريكية أن قوات الأمن كانت حريصة جدًا على عدم استخدام العنف لمواجهة المعتدين على مبنى الكونجرس.

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبنى الكونجرس أمس الأربعاء، بالتزامن مع جلسة التصديق على نتيجة تصويت المجمع الانتخابي.

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل بروزير، تمديد حالة الطوارئ 15 يوما في أعقاب أعمال الشغب التي أدت إلى اقتحام مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس.

ويعني تمديد حالة الطوارئ 15 يوما أنها ستستمر إلى ما بعد يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير الجاري.

فيما صدق الكونجرس على نتائج تصويت عدد من الولايات الأمريكية في المجمع الانتخابي ضمنت للرئيس المنتخب جو بايدن أكثر من 270 صوتًا من أصوات ناخبي المجمع، وهو الحد الأدنى من عدد الأصوات المطلوبة للفوز برئاسة الولايات المتحدة.