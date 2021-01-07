استقالة كبار موظفي البيت الأبيض عقب أعمال العنف في الكابيتول الأمريكي

بدا الرئيس الامريكي دونالد ترامب مبررا للاحتلال العنيف لمبنى الكابيتول الأمريكي من قبل مؤيديه امس الأربعاء، بعد ساعات من اقتحامهم رمز الديمقراطية الأمريكية في محاولة لتعطيل إضفاء الطابع الرسمي على هزيمته الانتخابية.

وأعرب ترامب، الذي شجع أنصاره على الخروج في مسيرة إلى مبنى الكابيتول للاحتجاج على تصرفات المشرعين، عن تعاطفه مع الغوغاء الذين شقوا طريقهم بعنف إلى الداخل واشتبكوا مع الشرطة وأجبروا المشرعين على الاختباء.

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وفي مقطع فيديو سابق أشاد بالمتظاهرين ووصفهم بأنهم أشخاص "مميزون" وقال إنه يتفهم آلامهم.

وأغلق موقع تويتر لاحقًا حسابه لأول مرة حيث طالبه بإزالة التغريدات وهدد بـ "الإيقاف الدائم".

وأكد رد ترامب على العنف هوسه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات، إنه يقضي الأيام الأخيرة من رئاسته وهو غاضب وينتقد الجمهوريين بسبب عدم ولائهم.

وأمضى ترامب معظم فترة بعد ظهر الأربعاء يشاهد التمرد على شاشة التلفزيون من غرفة طعامه الخاصة خارج المكتب البيضاوي، ولكن بصرف النظر عن النداءات التافهة من أجل الهدوء التي صدرت بإصرار من طاقمه ، فقد تم فك ارتباطه إلى حد كبير حيث انزلقت عاصمة الأمة إلى مشاهد غير مسبوقة من الفوضى حيث حاولت حشد من الآلاف وقف الانتقال السلمي للسلطة.

وبدلًا من ذلك، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن معظم انتباه ترامب استحوذ على غضبه من نائب الرئيس مايك بنس ، الذي قال إنه لن يقلب إرادة الناخبين في إحصاء أصوات الكونجرس.

ولم يكن المسؤول مخولا بمناقشة الأمر وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وبدا أن عنف الكابيتول الأمريكي، إلى جانب رد الرئيس الفاتر، دفع العديد من الجمهوريين إلى نقطة الانهيار بعد سنوات من الولاء لترامب.

وفي إشارة إلى الإحباط المتزايد ، كان عدد من مساعدي البيت الأبيض يناقشون استقالة جماعية محتملة ، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثة ، على الرغم من أن البعض يساورهم مخاوف بشأن ما قد يفعله ترامب في الأسبوعين الأخيرين له في منصبه إذا لم يكونوا هناك تكون بمثابة حواجز حماية عندما يبقى القليل منها.

وبعد أربع سنوات دون نقص في اللحظات المشحونة، سرعان ما برزت أحداث الأربعاء على أنها الحضيض المعنوي في البيت الأبيض لترامب ، حيث نظر المساعدون في رعب إلى الفوضى في مبنى الكابيتول التي أثارها ترامب.

وقدمت ستيفاني جريشام ، رئيسة موظفي السيدة الأولى والسكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض، استقالتها لكنها رفضت الكشف عن سبب تحركها. واستقال نائب مستشار الأمن القومي مات بوتينجر والسكرتير الاجتماعي للبيت الأبيض ريكي نيسيتا ونائبة السكرتير الصحفي سارة ماثيوز ، بحسب مسؤولين. وقال مسؤولون إنه من المتوقع مغادرة المزيد من الرحلات في الأيام المقبلة.

لكن مساعدين آخرين أشاروا إلى أنهم سيبقون للمساعدة في تسهيل الانتقال إلى إدارة الرئيس المنتخب بايدن.

وصباح الخميس ، استقال رئيس أركان الرئيس ترامب السابق والمبعوث الخاص الحالي لأيرلندا الشمالية ميك مولفاني.

ويأتي ذلك بعد مناشدات يوم الأربعاء للرئيس ترامب لإلقاء كلمة للأمة.

ووفقا لموقع سي بي اس فإن "أفضل شيء يمكن أن يفعله ترامب الآن هو مخاطبة الشعب الامريكي من المكتب البيضاوي وإدانة أعمال الشغب. الانتقال السلمي للسلطة ضروري للبلاد ويجب أن يتم في 1/20.