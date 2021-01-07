أسرع مرة تحدث.. إليون ماسك ينتزع لقب مالك أمازون ليصبح "أغنى رجل في العالم"

أفادت قناة CNBC نقلًا عن بيانات التداول أن اليوم ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Tesla، أصبح أغنى شخص في العالم، حيث حصل على التاج من مالك امازون، جيف بيزوس.

ووفقًا لـ CNBC، تبلغ قيمة ثروة ماسك حاليًا أكثر من 185 مليار دولار، مقارنة بـ 184 مليار دولار لبيزوس.

وافادت التقارير بأن سبيس إكس إيلون ماسك يسعى لمضاعفة التقييم إلى 92 مليار دولار

ولم يكن لقب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون كأغنى شخص على هذا الكوكب محل نزاع منذ عام 2017، إلا أن الزيادة الهائلة الأخيرة في أسهم تسلا دفعت ماسك إلى القمة، على الرغم من حقيقة أنه بالكاد كان من بين أغنى 50 شخصًا في العالم قبل عام.

وأشارت قناة CNBC إلى أنه لم يتقدم أي شخص في قائمة الأغنياء أسرع من ماسك، حيث تمكن رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا من جمع ثروة أكبر خلال العام الماضي من صافي ثروة بيل جيتس من مايكروسوفت بالكامل (132 مليار دولار) ، الذي تجاوزه في نوفمبر. .

وأغلقت شركة تسلا، الأربعاء، تداولات قيمتها السوقية تجاوزت 700 مليار دولار لأول مرة ، مما جعل قيمتها أعلى من قيمة فورد وتويوتا وهوندا وفيات كرايسلر وجنرال موتورز وفولكسفاجن مجتمعة، بحسب وكالة فرانس برس.