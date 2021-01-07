أمريكا الآن .. زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدعو لعزل ترامب

دعا زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي شاك شومر، اليوم الخميس، لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من السلطة على الفور.

وقال شومر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية - التي يمكن القيام بها اليوم - لعزل هذا الرئيس من منصبه هي أن يقوم نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور على الفور".

وأضاف: "إذا رفض مايك بنس الارتقاء لمستوى المسؤولية فعلى الكونجرس الانعقاد مرة أخرى لمحاكمة ترامب وعزله".

وأشار في تغريدة أخرى: "ما حدث في مبنى الكابيتول أمس كان تمردًا على الولايات المتحدة بتحريض من الرئيس ترامب"، مؤكدا أنه يننبغي ألا يشغل هذا الرئيس منصبه لمدة يوم واحد..

وأمس الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن ترامب عليه أن يكون على قدر من المسئولية.