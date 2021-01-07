سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك ضمن العروض الجديدة

سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المتميزة للعملاء منها الراجحي للسيارات تقسيط والتي تعتبر من أكثر الخدمات التي يحتاج إليها الأفراد من داخل المملكة سواء للوافدين أو المواطنين نظرًا للمساحات الواسعة داخل المملكة، أيضًا من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل العملاء هو تقسيط جوالات بنك الراجحي والتي يقدمها البنك في كثير من الأحيان بدون احتساب فوائد على المستخدمين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خدمة تمويل السيارات المنتهي بالتملك لعملاء بنك الراجحي.

سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك

رغبة من عملاء بنك الراجحي في تملك السيارات وعدم توافر الإمكانيات التي تسمح لهم بالحصول على السيارات مباشرة فهم يبحثون عن سيارات الراجحي المنتهي بالتمليك وذلك لتحقيق امنياتهم في الحصول على سيارات بأسمائهم دون الحاجة إلى الدفع نقدًا ويحقق لهم البنك ذلك من خلال عروض الراجحي للسيارات 2021 كما سهل البنك على العملاء من خلال بنك الراجحي للسيارات المستعملة والتي تمكنهم من الحصول على سيارة أحلامهم دون الحاجة إلى تقسيط مبالغ كبيرة.

عروض الراجحي الجديدة

يلتزم بنك الراجحي منذ إنشائه بتقديم حلول متعددة تتماشي مع متطلبات العملاء في مختلف الأوقات والتي تتوافق أيضًا مع الشريعة الإسلامية، أيضًا يتميز الايجار المنتهي بالتملك من بنك الراجحي بإمكانية الموافقة عليه دون الحاجة إلى دفعة مقدمة وكذلك يمكن للعميل الحصول على حد تمويلي مرتفع قد يصل إلى اثنان مليون ريال سعودي ويمكن معرفة معلومات أكثر عن التمويل المنتهي بالتملك من بنك الراجحي من خلال رقم مندوب الراجحي للسيارات والذي من خلاله يمكن التواصل مع الرقم +9668001241222.

صالة الراجحي لبيع السيارات

يقدم بنك الراجحي للتخفيف على العملاء في كل مكان بتوفير أنواع مختلفة من السيارات عن طريق صالات عرض خاصة ببنك الراجحي والتي تتيح للعميل اختيار السيارة وإنهاء إجراءات التمويل سواء من خلال الحصول على السيارة عن طريق التمويل المنتهي بالتملك أو التقسيط فقط.

مميزات الحصول على الايجار التمليكي

يقوم بنك الراجحي بتقديم خدمة التأمين الأساسي على السيارات المؤجرة في حالة الحصول عليها من خلال الايجار التمويلي ويغطي التأمين الأساسي الاضرار التي قد تصيب سيارة العميل وسيارات المتضررين في حالة الحوادث.