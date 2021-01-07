رقم تكافل الراجحي ورقم تداول الراجحي وكل طرق التواصل

يقوم بنك الراجحي بتقديم العديد من الخدمات مثل الراجحي تكافل والراجحي مالية تداول للراجحي تداول للتسهيل على العميل عمليات التداول كلها، وجعل الدخول في سوق الأسهم السعودية سهل وبسيط، كما يقوم بتسهيل عمليات البيع والشراء، والوصول للوسيط الخاص بك بمجرد مكالمة هاتفية لإتمام العملية التي ترغب بها، ومن خدمات بنك الراجحي المقدمة أيضا تكافل الراجحي وسنعلم كيفية التواصل مع كلا الشركتين عن طريق رقم الراجحي تكافل ورقم تداول الراجحي.

كما تقدم الراجحي المالية تداول رقم الراجحي تداول وهو الرقم الهاتفي الخاص بالراجحي مالية تداول لسماع الشكاوى في أي وقت وحلها بسرعة للعميل المقدم على الشكوى، وذلك لإعادة الخدمة بشكل سريع للعميل حتى لا تحدث أية مشكلة مع العميل.

ورقم الراجحي تداول متاح للجميع العملاء، وبخدمة وقت كاملة على مدار اليوم بلا أية مشاكل أو معوقات والرقم هو 00966920005856 .

مميزات الراجحي مالية تداول

الراجحي مالية تداول هي شركة تابعة لبنك الراجحي وتعتبر اليد الطولى لبنك الراجحي في مجال سوق الأسهم السعودي أو سوق الأسهم العالمي وتعتبر أكبر وسيط للتداول في المملكة العربية السعودية ويمكن لأي عميل البدء بالتداول بمجرد فتح محفظة استثمارية بالبنك ومميزات الراجحي مالية تداول كالآتي:

أولا تخضع الراجحي مالية تداول بشكل أساسي للشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وذلك تحت إشراف الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية.

تعتبر أفضل وسيط بالمملكة العربية السعودية ونسبة تكلفتها لكل تعامل بسيطة بالنسبة للخدمات المقدمة من الراجحي المالية تداول.

تتيح الشركة التعامل مع سوق الأسهم السعودي أو سوق الأسهم العالمي بشكل سهل وسريع.

تتميز عمليات الشراء والبيع بالسهولة والسرعة في الأداء.

تغطي شاشات التداول المباشرة للراجحي المالية تداول أغلب المملكة العربية السعودية ومتابعة لحظة بلحظة لسوق الأسهم السعودي أو سوق الأسهم العالمي.

يمكن للعميل البدء مع الراجحي تداول عن طريق الراجحي تداول طريقة التسجيل بتداول الراجحي بسهولة خطوة بخطوة.

كيفية التواصل مع الراجحي المالية تداول

يمكن للعملاء التواصل بشكل مباشر مع الراجحي المالية تداول بشكل سريع كالآتي:

تحميل التطبيق الخاص بالراجحي المالية وذلك لهواتف الأندرويد أو الأيفون بدون أية مشاكل.

الاتصال مباشرة على الرقم الخاص بالراجحي 00966920005856.

الدخول على موقع الراجحي مالية الرئيسي والاستعلام بشكل مباشر.

كما قدم بنك الراجحي رقم الراجحي تداول لكل العملاء الخاصين بالبنك يقوم البنك بتقديم أيضا رقم الراجحي تكافل للتسهيل على العميل الاستعلام ومعرفة آخر المستجدات الخاصة به بشكل سهل والرقم هو +966 11 463 3000.

مميزات الراجحي تكافل

للراجحي تكافل العديد من المميزات وتعتبر أحد أفضل الشركات التأمينية بالمملكة العربية السعودية وتلجأ لها العديد من الشركات والأفراد للتأمين على ممتلكاتها ومميزاتها كالآتي: