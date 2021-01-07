صرف المساعدة المقطوعة إلكترونيا 2021 وتحديث البيانات الضمان الاجتماعي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 1442 تستعد لإطلاق الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة لضان الاجتماعي في الفترة القادمة، لمعرفة الموعد النهائي لصرف تلك المساعدة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعد تلك المساعدة المقطوعة من اهم المساعدات المادية الذي يصرف للمواطنين بشكل شهري حيث يتم الصرف خلال أيام قليلة، والذي يكون ضمن خطط المملكة بالنهوض بمستوى دخل المواطن المحتاج للتغلب علي الإصلاحات الاقتصادية وغير قادرين من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية، إلي أنها قدمت علي هذا الأمر من أجل رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامجها وسنوافيكم بكل ما يخص هذه المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي.

تحديث البيانات المقطوعة الضمان الاجتماعي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من ضرورة تحديث بياناتهم حتي يستفيد الجميع المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية الرسمي لدي وزارة الموارد البشرية، حتي يتمكن من الحصول علي قيمة الدعم الخاص بهم وذلك من خلال ان يقوم المواطن بالتسجيل وكتابة البيانات الخاصة بك من جديد، مع العلم بأنه في حالة عدم تحديث البيانات الخاص بالمواطن حتي لا يتم وفقها وتعليقها مؤقتا حتي اتخاذ إجراء التحديث دون أي مشكلة أو صعوبة.

شروط صرف المساعدة المقطوعة 1442

أكدت وزارة الموارد البشرية أنها مستمرة في صرف المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي خلال الفترة القادمة في المملكة العربية السعودية وبناء علي تعليمات من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشرفين، ومن شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة كما يلي:

يجب أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية إذا كان رجل أم امرأة. يجب أن يكون سن المواطن السعودي 35 سنه. لا يتوافر لدية المقدم أي سجلات تجارية وعدم امتلاك لأي أملاك يأتي منها ربح دائم. إلا يتعدى الدخل الشهري الخاص به للمتقدم مناسب مع الحد المانع للصرف الذي تم تحديده بمعرفة الوزارة.

الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة 1442

موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي يمكنك الدخول علية عبر موقع الإلكترونية الرسمي كما يلي: