أحدث قرارات وزير التعليم السعودي الجديدة 2021 بشأن الفصل الدراسي الثاني

أحدث قرارات وزير التعليم السعودي الجديدة 2021 بظل ما تواجه البلاد بسبب تفشي فيرس كورونا المستجد، حرصت المملكة العربية السعودية على تعليق الدراسة، وقد تمت بشكل إلكتروني للفصل الدراسي الأول عبر منصة مدرستي وأعلنت عن نتائجها عبر نظام نور، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بإعلان عن استمرارية التعليم عن بعد بأول أسبوعين للفصل الدراسي الثاني لعام 2020/ 2021، بعد أن أشارت أن قرار العودة للمدارس في ذلك الحين متوقف على حالة الطلاب والطالبات الصحية التي تظهر بالمملكة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالفترة المقبلة، وأهابت أنه في حين استمرار تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا سوف تتابع عملية التعليم عن بعد وتتم الاختبارات أون لاين ويتم اعتماد النتائج فور ظهورها عبر نظلم نور.

أحدث قرارات وزير التعليم السعودي الجديدة 2021

سوف تعود الدراسة عن بعد لكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسي الثاني، بدأً من تاريخ 1/11/1442هـ، على أن يتم القيام مراجعة الوضع الصحي في هذه الفترة بشكل جيد، وتهتم الوزارة أن توفر للطلاب العديد من القنوات التعليمية من أجل أن يتمكن من الحصول على ما يحتاجه من مواد دراسية لكافة المناهج، فضلاً عن المواقع والمنصات الرقمية والتي تمكن الطالب من تقديم الوجبات اليومية والاختبارات بشكل إلكتروني لكافة الطلاب والطالبات، وأتاحت لهم إمكانية التواصل مع المعلمين والمعلمات عن بعد، وكذلك يستطيع أولياء الأمر التعرف على مستوى الطالب من حين لآخر عبر هذه المنصات.

بادرت المملكة العربية السعودية في إنشاء المنصات التعليمية، بهدف أن تستمر الدراسة والمناهج التعليمية، وتتمكن الطلاب من الحصول على المناهج الدراسية وأداء الوجبات والاختبارات، مع اتباع الإجراءات الوقائية المتابعة لمواجهة فيرس كورونا المستجد، وأتاحت في البداية منصة مدرستي، وهي حلق الوصل بين المعلم والطالب وكذلك ولي الأمر ويقوم الطالب من خلالها بتأدية وجباته اليومية، والاستعلام عن ما يكون بحاجة له من معلومات تساعده على استيعاب المناهج وتأدية الامتحانات وغيرها من الأمور، ومن ثم تمكنت من توفير منصة نور التعليمية التي تتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب فور اعتمادها من الوزارة، في كل هذه الحالات لا تحتاج الطلاب ولا أولياء الأمور الخروج من المنزل فكل شيء بين يديهم.