تحميل لعبة فورت نايت 2021 في 10 دقائق فقط أسهل وأسرع طريقة

تحميل لعبة فورت نايت ، فورت نايت من أكثر الألعاب شعبية في وقتنا الحالي ويمكننا تحميلها على هواتف الاندرويد والايفون وأيضاً على الكمبيوتر، وفي هذا المقال سنذكر لكم ما هي متطلبات تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر والاندرويد.

لعبة فورت نايت

لعبة فورت نايت من أفضل الألعاب التي ظهرت في الآونة الأخيرة على الإطلاق، حيث أن هذه اللعبة تجعلك تلعب مع 100 لاعب حقيقين من مختلف أنحاء العالم كما بعد تحديث اللعبة يمكنك أن تلعب بمفردك أو مع ثنائي فرقة (غالباً قد تتكون اللعبة من 3 أو أربع لاعبين)، ومن المعروف أن لكل لعبة مبدأ خاص بها ولذلك فمبدأ لعبة فورت نايت هو “البقاء للأقوى والأفضل” فإذا كنت تمتلك مهارات في هذه اللعبة وكنت تمتلك فريق قوي بأسلحة قوية فيمكن أن تفوز وتصبح الفائز.

يجب أن تكون سرعة المعالج ونوعه Core i5 2.8 Ghz.

قوة جرافيك الكمبيوتر يجب أن تكون Nvidia GTX 660 or AMD Radeon HD 7870 equivalent DX11 GPU.

حجم الذاكرة 8 GByte RAM.

يمكن أن يتم تحميل لعبة فورت نايت على ويندوز 7 و8 و10.

نظام الماك: Mac OSX Sierra (10.13.6+).

ما هي متطلبات تحميل لعبة فورت نايت على الأندرويد

يجب أن يكون نظام الأندرويد 5.0 فيما فوق.

أو معالج رسوميات Mali G71 MP12 Mali G72 MP 12 فما أقوى.

ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 جيجا بايت فما فوق.

شروط تحميل لعبة فورت على الكمبيوتر