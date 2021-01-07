أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 228 خرقاً للهدنة في 24 ساعة

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قوى العدوان ارتكبت 228 خرقاً للهدنة في 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، 228 خَرْقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في الـ24 ساعة الماضية، بمدينة الحديدة وريفها. قوى العدوان ارتكبت 228 خرقاً للهدنة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، 228 خَرْقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في الـ24 ساعة الماضية، بمدينة الحديدة وريفها. وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات تضمنت محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وقرب شارع الخمسين. وأشار المصدر إلى رصد تحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس وثمان طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والجاح. وذكر المصدر أن قوى العدوان نفذت 58 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 353 قذيفة و156 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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