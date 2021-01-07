إصابة 50 ضابطا خلال اشتباكات اقتحام الكونجرس الأمريكى

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية عن حصية الإصابات بين رجال الشرطة، أثناء اقتحام محتجين موالين للرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، لمبنى الكونجرس فى العاصمة واشنطن.





وقال رئيس شرطة الكابيتول الذى يضم مبنى الكونجرس، ستيفن سوند، اليوم الخميس، إن أكثر من 50 شرطى أصيبوا خلال أعمال الشغب التى وقعت فى مبنى الكابيتول فى الولايات المتحدة، مشيرا إلى وجود إصابات خطيرة نقل على أثرها الضباط إلى المستشفيات، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وجاء فى بيان أصدره رئيس الشرطة فى الكابيتول: "أصيب أكثر من 50 شرطى من العاملين على أجهزة الكمبيوتر الأمريكية وDMP إدارة شرطة العاصمة فى هجوم أمس الأربعاء على مبنى الكابيتول، وتم نقل العديد من ضباط أجهزة الكمبيوتر إلى المستشفى بسبب إصابات خطيرة".

وبحسب المسؤولين الأمريكيين قتل أربعة أشخاص فى الاحتجاجات التى شهدتها واشنطن أمس، بينهم شخص لقى حتفه داخل مبنى الكابيتول.

وأشارت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن أكثر من 10 ضباط أصيبوا أثناء اقتحام حشود موالية للرئيس ترامب بناء الكونجرس الأمريكى.

وبدورها، تقول شرطة الكابيتول الأمريكية إن "آلاف الأفراد المتورطين فى أعمال شغب عنيفة" اقتحموا المبنى الذى يضم الكونجرس، وقالت فى وقت متأخر من صباح الخميس، فى أول بيان لها حول الأحداث، إن المتطرفين هاجموا الشرطة "بأنابيب معدنية، ومهيجات كيميائية مفرغة، وحملوا أسلحة أخرى ضد ضباطنا"، بحسب صحيفة "nhpr".

وصدق الكونجرس الأمريكى رسميا، اليوم الخميس، على فوز الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى الثالث من شهر نوفمبر الماضى.