مقتل وإصابة 13 مدنيا فى قصف حوثى شرق تعز .. والإريانى : جريمة حرب

جدة - نرمين السيد - واتهم وزير الإعلام والثقافة اليمنى، معمر الإريانى، الحوثيين بممارسة أعمال قتل وتنكيل بحق سكان قرية فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن، معتبرا إياها جريمة حرب تستدعى تدخلاً دولياً.

وقال الإريانى عبر حسابه على "تويتر" اليوم الخميس، "ندين ونستنكر بأشد العبارات الحملة الهمجية لمليشيا الحوثى المدعومة من إيران، على أهالى قرية الحَيمة بمديرية التعزية فى محافظة تعز، وقصفها منازل ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والذى خلف قتلى وجرحى بين النساء والأطفال لم تتضح حصيلتهم بعد".

وأضاف "ما يقوم به الحوثيون من قتل وتنكيل بالمدنيين فى قرية الحيمة وقصف منازلهم ونهب ممتلكاتهم بعد حملتين عسكريتين، وفرض حصار غاشم على المنطقة منذ 3 أعوام، يمثل جريمة حرب وعقابا جماعياً على أبناء المنطقة الذين رفضوا الانصياع لمحاولات إذلالهم وتركيعهم".

وطالب وزير الإعلام اليمنى، المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث، بـ "إدانة هذه الأعمال الإرهابية، والضغط على الحوثيين لوقف عدوانهم على قرية الحيمة ورفع الحصار المفروض عليها والإفراج الفورى عن كافة المختطفين من أبناء المنطقة"، على حد تعبيره.