مقتل شخصين وإصابة ثالث في انفجار ضخم بالكويت

شهدت منطقة الشويخ الصناعية بالكويت مساء اليوم، انفجارا ضخما ادي الي مقتل اثنين وإصابة ثالت بحسب إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام. وأفادت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام بأنه لم يتم التعرف علي أسباب الانفجار الذي حدث في صهريج شفط زيوت بالمنطقة الصناعية حتي الآن. والمحت الادارة الي ان حادث الانفجار وقع أثناء عملية لحام لخزان الصهريج في ورشة تقع بالقرب من جسر طريق الجهراء ما ادى الانفجار إلى تحرك الصهريج لمسافة 30 مترا تقريبا واصطدامه في الجسر. وابانت الإدارة ان فرق الإطفاء باشرت التعامل علي الفور مع الحادث وجار التحقيق لمعرفة جميع التفاصيل.

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