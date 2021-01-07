إجراء جديد.. وزارة التعليم الكويتية تعلن تسهيل عودة المعلمين العالقين

كشفت صحيفة الأنباء الكويتية عن سعي وزارة التعليم الكويتية لإيجاد حلول سريعة لمشكلات المعلمين العالقين خارج البلاد حيث تواصل جهودها لإيجاد حل للمعلمين العالقين، حيث قامت من خلال قطاع التعليم العام وبالتعاون مع المناطق التعليمية، بحصر أعدادهم وفقا للتخصصات المطلوبة.

وأفادت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادر تربوية مطلعة بأن القطاع الإداري قام بإعادة كشوفات أسماء المعلمين إلى قطاع التعليم العام للتدقيق عليها مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن القطاع الإداري أبدى بعض الملاحظات عليها وطلب من التعليم العام مراجعتها والتأكد منها.

كما توقعت المصادر أن يتم الانتهاء من عملية التدقيق خلال الأسبوع المقبل وإرسال الكشوفات إلى لجنة الطوارئ بمجلس الوزراء لدراستها والاطلاع عليها وتحويلها إلى وزارة الداخلية إذا ما تمت الموافقة عليها.

وأكدت المصادر أنه في حال الموافقة على عودتهم سيتم استخراج تأشيرات لهم لدخول للبلاد.