ترامب يسحب ترشيح وولف لمنصب وزير الأمن بعد دعوة لإدانة العنف بالكونجرس

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، في إشعار بالانسحاب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب ترشيح تشاد وولف لمنصب وزير الأمن الداخلي.

وجاء في الإشعار أن "تشاد وولف من ولاية فرجينيا، والذي تم ترشيحه ليكون وزير الأمن الداخلي، ونائبته كيرستين نيلسن، استقال، وتم إرسال الافادة إلى مجلس الشيوخ في 3 يناير 2021''.

وجاء هذا الإعلان بعد أن حث وولف ترامب ومسؤولين آخرين في إدارته على التنديد العلني باستيلاء أنصار ترامب العنيف أمس الأربعاء على مبنى الكابيتول الأمريكي.