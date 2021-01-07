ترامب يسحب ترشيح وولف لمنصب وزير الأمن بعد دعوة لإدانة العنف بالكونجرس

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، في إشعار بالانسحاب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب ترشيح تشاد وولف لمنصب وزير الأمن الداخلي.
وجاء في الإشعار أن "تشاد وولف من ولاية فرجينيا، والذي تم ترشيحه ليكون وزير الأمن الداخلي، ونائبته كيرستين نيلسن، استقال، وتم إرسال الافادة إلى مجلس الشيوخ في 3 يناير 2021''.
وجاء هذا الإعلان بعد أن حث وولف ترامب ومسؤولين آخرين في إدارته على التنديد العلني باستيلاء أنصار ترامب العنيف أمس الأربعاء على مبنى الكابيتول الأمريكي.
وفي وقت سابق من يوم أمس، اقتحم محتجون ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي ، ودمروا الممتلكات والاستيلاء على القاعة المستديرة ، حيث كان الكونجرس يحاول المصادقة على نتائج فوز الديمقراطي جو بايدن الرئاسي.
واستأنف الكونجرس الأمريكي الجلسة للتصديق على النتائج الرئاسية في الثالث من نوفمبر بعد أن اقتحم المحتجون مبنى الكابيتول الأمريكي في وقت سابق يوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في بيان يوم الأربعاء إن الحرس الوطني بواشنطن العاصمة تم نشره لتعزيز أجهزة إنفاذ القانون المحلية التي تعمل على استعادة النظام في مبنى الكابيتول الأمريكي.
ووقعت اشتباكات من حين لآخر بين المتظاهرين والشرطة بالقرب من المبنى ، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع مرة أخرى.
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