طلب ترحيل الوافدين والأجانب| قرار عاجل من ديوان الخدمة المدنية الكويتي

أصدر ديوان الخدمة الكويتية خطابا عاجلا الي مختلف الجهات الحكومية بضرورة العمل على تكويت إدارات الحاسب الآلي 100% في كل القطاعات.
وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة أن ذلك يأتي عملا بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن سياسة الإحلال خلال السنة المالية الحالية وقبل السنة المالية المقبلة في شهر أبريل المقبل.
وافادت الصحيفة الكويتية ان ديوان الخدمة المدنية حدد أعداد الموظفين غير الكويتيين المطلوب إحلالهم خلال العام الحالي في عدة جهات حكومية وطلب إنهاء خدمات عدد من الموظفين الوافدين (إداريين وفنيين) حسب الدراسة الخاصة بتطبيق سياسة الإحلال في مختلف الجهات الحكومية.
وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادرها : أن ذلك أيضا يأتي تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية ومراعاة تطبيق المرسوم رقم 17 لسنة 2017 باستبدال نص المادة 1 من نظام الخدمة المدنية واشتراط فيمن يعين بإحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، وإذا لم يتوافر تكون الأفضلية في التعيين للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية.
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