رئيس وزراء بريطانيا ينتقد ترامب ويتهمه بتحريض مثيري الشغب

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، الأحداث التي وقعت في واشنطن العاصمة، مشيرًا إلى أن تعليقات ترامب منذ الانتخابات الأمريكية وتلك التي تكررت خلال مسيرة "أوقفوا السرقة" ساعدت فقط في تشجيع مثيري الشغب.
وقال جونسون وفقا لبيان أعلنه اليوم "بقدر ما شجع الناس على اقتحام مبنى الكابيتول وبقدر ما شكك الرئيس باستمرار في الانتخابات الحرة والنزيهة، أعتقد أن ما قاله الرئيس بشأن ذلك خاطئ تمامًا".
واقتحم الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي أمس الأربعاء، مما صدم الكثير من الأمة والقيادة في الخارج.
ومما لا شك فيه أن أعمال الشغب زادت جرأة تصريحات ترامب بأن فترة ولايته الثانية سُرقت من خلال تزوير الناخبين على نطاق واسع ، وهي مزاعم ليس لها أدلة داعمة.
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