بعد توقف 3 أشهر.. السعودية تستأنف استيراد الماشية من السودان

وافقت المملكة العربية السعودية علي استئناف استيراد الماشية الحية من الدولة السودانية بعد توقف دام 3 أشهر منذ أكتوبر 2020 نظرًا لطلب الاشتراطات الصحية من قبل السلطات السعودية.

نقلت وكالة الأنباء السودانية سونا عن دكتور يحيى علي سبيل مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم وزارة الثروة الحيوانية والسمكية قوله إن السعودية سبق أن طلبت بأن تكون نسبة مناعة الماشية 40٪،بينما طلبت الوزارة أن تكون 30٪ حسب الاتفاق السابق مع المملكة قبل إيقاف الصادر

وبين "سبيل" في تصريحاته بأن هناك 400 ألف رأس من الضأن بالمحاجر جاهزة للتصدير، لافتا الي ان هناك ترتيبات لوضع بروتوكول تجاري بين السودان والسعودية يحفظ حقوق المصدرين والمستوردين، ويحافظ علي استمرارية التصدير بصورة دائمة.

وشدد المسؤول السوداني علي حرص وزارته على صحة الانسان والحيوان وتنفيذ الاشتراطات الصحية كافة وفق المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).