قرار جديد لـ فرنسا بشأن إغلاق الحدود مع بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، في كلمة له اليوم الخميس، بتمديد إغلاق الحدود مع بريطانيا حتى إشعار آخر، في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".

وكانت فرنسا انضمت الشهر الماضي، إلى عدد من الدول الأخرى، لفرض حظر سفر مؤقت إلى المملكة المتحدة، بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، يعتقد بأنها أكثر عدوى وانتشارا بنسبة 70 ٪.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 22 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأكد رئيس اللجنة الاستشارية العلمية الحكومية بالبلاد، جان فرانسوا دلفرايسي، في تصريحات لوكالة "فرانس 24"، أن فرنسا ينبغي أن تكون قلقة بشأن السلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا، وإنها "متأخرة شهرين" من حيث الانتشار.

وأضاف دلفرايسي: "حاليًا، لا ينتشر الفيروس المتحور بشكل كبير في فرنسا.. لكن هذا ما حدث في إنجلترا: ظهر لأول مرة في سبتمبر، واستغرق الأمر شهرين ونصف الشهر للوصول إلى 60٪ من انتشار الفيروس في الوقت الحالي".

وأشار: "لدينا الأدوات لمراقبة السلالة، ونفعل كل ما في وسعنا لتجنب - أو تأخير - انتشار الفيروس. لا أعتقد أننا سنتجنبها، لكن يجب أن نبطئها. لماذا ا؟ لأننا بحاجة إلى التطعيم في هذا الوقت".

وحسب وكالة "فرانس 24"، إنه مع تسجيل أعداد يومية مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا، وأمام تسارع انتشار السلالة الجديدة من الوباء، تجد الحكومة الفرنسية نفسها مضطرة لاتخاذ جملة من التدابير الجديدة لعل أقربها الآن حسب المراقبين هو حجر صحي شامل ثالث.

وأضافت أنه ورغم عدم وجود قرار نهائي حتى الآن، لكن أصبح من المؤكد أن القيود ستتضاعف أسوة بدول أوروبية أخرى مثل ألمانيا.