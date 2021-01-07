الديمقراطيون يبدأون في التحرك لعزل ترامب.. تفاصيل

بدأ الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، في التحرك لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على خلفية اقتحام الكونجرس أمس الأربعاء.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال النائب ديفيد سيسيلين إن أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب، وزعوا اليوم الخميس، مواد مساءلة لعزل ترامب من منصبه بعد أن هاجم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي في انتهاك عنيف.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي شاك شومر، دعا اليوم الخميس، لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من السلطة على الفور.

وقال شومر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية - التي يمكن القيام بها اليوم - لعزل هذا الرئيس من منصبه هي أن يقوم نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور على الفور".

وأضاف: "إذا رفض مايك بنس الارتقاء لمستوى المسؤولية فعلى الكونجرس الانعقاد مرة أخرى لمحاكمة ترامب وعزله".

وأشار في تغريدة أخرى: "ما حدث في مبنى الكابيتول أمس كان تمردًا على الولايات المتحدة بتحريض من الرئيس ترامب"، مؤكدا أنه يننبغي ألا يشغل هذا الرئيس منصبه لمدة يوم واحد.

كما أدان النائب آدم كينزينجر عن الحزب الجمهوري من إلينوي، اقتحام الكونجرس، داعيًا إلى عزل ترامب من البيت الأبيض.

وطالب كينزينجر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، بتفعيل التعديل الـ 25 من الدستور الأمريكي لعزل ترامب.

وأكد أنه أصبح من الواضح أمس أن ترامب "تخلى عن واجبه في حماية الشعب الأمريكي وبيت الشعب"، وأثار المشاعر التي لم تزود التمرد إلا بالوقود.

وأضاف: "حان الوقت لتفعيل التعديل الخامس والعشرين وإنهاء هذا الكابوس".

وأمس الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

فيما صدق الكونجرس على نتائج تصويت عدد من الولايات الأمريكية في المجمع الانتخابي ضمنت للرئيس المنتخب جو بايدن أكثر من 270 صوتًا من أصوات ناخبي المجمع، وهو الحد الأدنى من عدد الأصوات المطلوبة للفوز برئاسة الولايات المتحدة.