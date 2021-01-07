طريقة الاستعلام عن ايقاف الخدمات برقم الهوية 1442 عبر الموقع الرسمي و موعد رفع عقوبة إيقاف الخدمات

طريقة الاستعلام عن ايقاف الخدمات برقم الهوية 1442 عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، والتي تعد من أهم الخدمات الالكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها والمقيمين بداخلها، حيث يستطيع المواطن التعرف على حالة الخدمات وهل هناك عقوبة محددة حالة إيقاف الخدمات أم لا، وهي العقوبة التي تفرضها المملكة على المتخلفين عن أداء الالتزامات القانونية المقررة عليهم تحت إشراف وإصدار عدد من القضاء المخصصين، وهو ما سنقدمه لكم فتابعونا..

طريقة الاستعلام عن ايقاف الخدمات برقم الهوية 1442

تتيح وزارة العدل السعودية إمكانية الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة العدل السعودية.

تحديد نوع الهوية الخاصة بالمستعلم سواء هوية وطنية أو هوية مقيم والمخصصة للوافدين.

كتابة تاريخ الميلاد.

كتابة كود التوثيق.

الضغط على كلمة التالي.

اختيار خدمة “إيقاف الخدمات” ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع.

سيقوم الموقع بالانتقال إلى الصفحة التي تضم تفاصيل الخدمات سواء كان تم إيقافها أو لا.

الاستعلام عن ايقاف الخدمات برقم السجل المدني

كما يمكنكم الاستعلام عن إيقاف الخدمات الخاصة بمواطني المملكة والمقيمين بداخلها باستخدام رقم السجل المدني عبر منصة أبشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة أبشر.

اختيار أفراد.

كتابة بيانات تسجيل الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

اختيار خدمة الاستعلامات الالكترونية.

اختيار الاستعلامات عن التعاميم.

إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستعلم.

كتابة تاريخ الميلاد.

الضغط على كلمة استمرار.

وسيقوم الموقع بتوضيح كافة التفاصيل.

رفع عقوبة إيقاف الخدمات

تعد عقوبة إيقاف الخدمات إحدى العقوبات التي تقررها الحكومة السعودية لإلزام الأشخاص على تنفيذ جميع الالتزامات القانونية وتصل مدة الإيقاف إلى 180 يوم، وبذلك يعاقب المواطن بمنع استخدام الخدمات الالكترونية المقدمة من المملكة سواء كان المعاقب شخص أو مؤسسة، على أن يتم أداء الالتزامات المقررة والمتأخرة لربع العقوبة، وحسب ما حددته الحكومة فإنه يتم رفع عقوبة إيقاف الخدمات بصورة تلقائية مباشرة بعد انجاز جميع الالتزامات القانونية على المواطن دون الحاجة للجوء للقضاء والانتظار لفترات طويلة، حيث يتم رفع إيقاف الخدمات بصورة الكترونية بعد مرور 24 ساعة من انجاز الالتزامان ويمكن الاستعلام عن رفع عقوبة الخدمات من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل أو نظام أبشر وكذلك موقع ناجز الالكتروني.