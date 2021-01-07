موعد حساب المواطن شهر يناير 2021 الدفعة 38 وشروط الأهلية للحصول على دعم حساب المواطن

موعد حساب المواطن ، يعتبر برنامج حساب المواطن هو إحدى طرق دعم المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث قامت الحكومة السعودية منذ حوالي ثلاثة أعوام بعد أن قامت برفع الدعم عن المحروقات، ويتم إيداع الدفعات الخاصة بالبرنامج في حساب المواطنين كل شهر، وسوف نستعرض معكم في هذا المقال موعد إيداع الدفعة 38 من حساب المواطن فتابعونا.

موعد حساب المواطن الدفعة 38

يتابع الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد إيداع الدفعة رقم 38 من برنامج حساب المواطن، وقد أوضحت صفحة البرنامج الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه من المقرر أن يتم إيداع الدفعة في حساب المستفيدين من البرنامج يوم الأحد القادم الموافق 10 يناير 2021، وذلك كما هو معتاد حيث أن موعد الصرف ليس يوم عطلة.

ضوابط حساب المواطن الجديدة

أعلن برنامج حساب المواطن مؤخرا عن عدد من الضوابط التي تشمل الأفراد المستقلين، حيث قام البرنامج بتعليق التسجيل للمستفيدين الجدد بجانب القيام بوضع حدا أعلى للاستحقاق، وقد تضمنت التعديلات الجديدة تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمواطنين للحصول على الدعم الذي يقدمه برنامج حساب المواطن، وذلك بداية من دفعة مارس 2020.

ومن ضمن الضوابط الجديدة هي إلزام المستقلين بأن يقوموا بإرفاق ما يثبت قيامهم بالسكن بمفردهم وذلك لكل فرد تعدى الثامنة عشرة من عمره، وذلك عن طريق القيام برفع أحد الإثباتات الأتية:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار الإلكترونية.

صك ملكية لسكن.

ورقة إثبات من السكن الجامعي سواء من أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

وقد أشار البرنامج أن هذا الأمر أصبح أحد الشروط الأساسية لاستمرار الحصول على الدعم.

يجب أن يكون الشخص الذي يحصل على الدعم سعودي الجنسية، ويتم استثناء أبناء المواطنات والزوجات الغير سعوديات.

يجب أن يكون المستفيد من الدعم يعيش بالمملكة العربية السعودية إقامة كاملة، وألا يكون قد قضى فترة تزيد عن الثلاثة أشهر خارج المملكة خلال العام الماضي.

يجب ألا يكون المستفيد متواجدا في أي من دور الإيواء أو السجون الحكومية.

يجب أن تكون البيانات المفصح عنها متوافقة مع بيانات الجهات المعنية.

شروط الأهلية للحصول على دعم حساب المواطن