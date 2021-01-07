موعد نزول الضمان الاجتماعي شهر جمادي الأول 1442

موعد نزول الضمان الاجتماعي يتم تحديده بناءاً على أيام الأسبوع وعلى حسب العطلات بالمملكة، فالنظام المتبع بالمملكة العربية السعودية أنه إذا كان موعد صرف وإيداع مبلغ الضمان الاجتماعي يوم الجمعة، فإنه يتم تقديم موعد الصرف ليوم قبله، ليصبح يوم الخميس وذلك لأنه يوم الجمعة من أيام العطلات بالسعودية، أما إذا صادف موعد إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي يوم السبت، فإنه يتم صرف المبلغ يوم الأحد لأن السبت أجازة بالمملكة ولأن يوم الجمعة أجازة أيضاً

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي شهر جمادي الأول 1442

متى موعد نزول الضمان الاجتماعي، حيث أنه في كل شهر يتم تحديد موعد نزول مبلغ الضمان الاجتماعي للمواطنين ليتم إيداعه في حسابهم، وتم تحديد موعد نزول راتب شهر جمادي الأول لعام 1442، ليصبح يوم الخميس الموافق 1/6/1442 هجرياً، ويوافق بالميلادية لشهر يناير يوم 14/1/2021، وذلك يتبقى بضع أيام على نزول الضمان لهذا الشهر.

الأردن فروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لخدمة حجز مواعيد للمراجعة

لابد عليك أن تقوم بالحجز بإحدى الخدمات التالية من خلال الموقع الالكتروني أولاً، لأنه لن يمكن مراجعة الفروع دون الححز المسبق على هذا الموقع، وذلك لأنه يتم تحديد موعد معين للمراجعة، ويجب الالتزام بالٱجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والقفازات، وسنعرض لكم الخدمات أولاً ثم رابط التقديم:

تقديم بدل التعطل عن العمل.

الحصول على كشف بيانات.

تقديم بدل أجازة الأمومة.

تقديم طلب تعويض الدفعة الواحدة للأسباب الآتية:

غير الاردني بسبب انتهاء خدماته. المؤمن عليها الزواج. المؤمن عليها الطلاق أو الترمل. إكمال العمر 55 للذكر و 50 للأنثى، ومجموع الاشتراكات أقل من 84 اشتراك.

ثانياً: خدمات أخرى يقتصر تقديمها على مركز الاتصال الموحد فقط على رقم 117117، والخدمات هي:

خدمات التقاعد مثل:

شيخوخة. شيخوخة مبكرة. عجز. وفاة.

تعويض الدفعة الواحدة للأسباب الآتية:

العجز. الوفاة. السجن.

سلف المتقاعدين.

الشكاوي.

الاستفسار عن المعاملات.

ثالثاً: خدمات يتم تقديمها من خلال الهاتف فقط على رقم 065008088: