تجديد بطاقة الاحوال المدنية إلكترونياً 2021

تعد طريقة تجديد بطاقة الاحوال المدنية عن طريق النت من أهم وأفضل الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تعد بطاقة الأحوال المدنيّة الوثيقة الرسمية التي تُثبت شخصية المواطن في السعودية، وتمنحه التمتع بكافّة حقوقه وواجباته، فلابد من الضروري التجديد قبل الانتهاء بفترة كافية تفاديا للغرامة.

شروط تجديد بطاقة الاحوال

لكي يتم تجديد بطاقة الأحوال المدنية للمواطنين من خلال مكاتب الأحوال المنتشرة في المملكة العربية السعودية، فقد قامت وزارة الداخلية السعودية بوضع عدد من الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المواطن من التجديد وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

يجب إحضار بطاقة الأحوال المدنية القديمة وتسليمها في مكتب الأحوال.

صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب بمقاس (4×6)، مع مراعاة ارتداء الزي الوطني وبشرط أنْ تكون الصورة ملونة وواضحة.

في حالة إذا كانت صورة الهوية الوطنية السابقة غير واضحة، فيجب إحضار شاهدين مقبولين للتأكيد على بيانات المواطن أو التوجه لأقرب فرع الرئيسي تابع له إذا تغيرت ملامح الوجه وذلك من أجل إعادة التصوير مرة أخرى.

ملئ نموذج تجديد بطاقة الأحوال رقم 58 يدويًا بخط واضح بدون شطب أو إلكترونيًّا.

تقديم أصل السجل العائلي للمواطن وصورة منه في حالة كان متزوجًا.

تقديم طلب إلكتروني لتجديد البطاقة من خلال منصة أبشر الإلكترونيّة.

كيفية تحديث بطاقة الأحوال المدنية إلكترونيًا

أصبحت طريقة تحديث بطاقات الأحوال المدنية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية بسيطة جداً لا تتطلب بذل جهد وتعمل علي توفير وقت؛ حيث يمكن لأي مواطن في المملكة تجديدها بشكل يدوي أو بطريقة إلكترونية من خلال حجز موعد في منصة أبشر الإلكترونيّة، وذلك من خلال اتباع التعليمات التاليّة:

أولاً يجب الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونيّة.

الدخول إلى الصفحة الخاصة بخدمات الأحوال المدنية للأفراد.

قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لذلك.

بعد التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة، قم باختيار خدمة (حجز موعد جديد).

ثمَّ اضغط على خدمة (تجديد بطاقة الاحوال المدنية).

بعد ذلك قم بتحديد الجهة أو فرع الأحوال المدنية في المنطقة الأقرب إلى إليك.

وفي النهاية يتم موعد تجديد البطاقة ومن ثم الضغط على (موافق).

بعد ذلك يجب التوجه إلى مكتب الاحوال المدنية الذي قمت بحجز موعد من خلاله ، ومن ثم استكمال الإجراءات المطلوبة ويجب تسليم البطاقة القديمة واستلام بطاقة الاحوال الجديدة.

تجديد بطاقة الاحوال من خلال أجهزة الخدمة الذاتية

أتاحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية تجديد بطاقة الاحوال المدنية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في المملكة، وذلك لتسهل على جميع المواطنين من تجديد البطاقة بدون الحاجة إلى التوجه فروع الاحوال المدنية والانتظار لأوقات طويلة وبذل الجهد، ويمكن تجديد البطاقة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب التوجه إلى أقرب جهاز من أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في أنحاء المملكة.

قم بإدخال بطاقة الهوية الوطنية القديمة في المكان المخصص لها في جهاز الخدمة الذاتية.

قم بالوقوف في المكان المخصص أمام الكاميرا المثبتة بالمكينة من أجل التقاط الصورة الشخصية.

يجب التحقق من بصمة الأصبع من خلال وضع الإصبع في المكان المخصص له في الجهاز.

قم بالانتظار لعدة دقائق من أجل الحصول على البطاقة الجديدة.

حجز موعد تجديد بطاقة الاحوال المدنية

يمكن لأي مواطن حجز موعد من أجل تجديد بطاقة الأحوال المدنية فهو يتم من خلال اتباع الخطوات التالية: