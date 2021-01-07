زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ يدعو لعزل ترامب

جدة - نرمين السيد - كما دعا العضو الجمهورى فى مجلس النواب الأمريكى كينزنجر، إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكى لعزل ترامب، وشارك فى الدعوة لعزل ترامب رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس النواب الأمريكى.

وتأتى تلك المطالبات، وسط انتقادات لدعوة الرئيس الأمريكى أنصاره للتظاهر، أمس الأربعاء، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، التى أكدت فوز بايدن، وما أفضت إليه الاحتجاجات من اقتحام الكونجرس الأمريكى، ومقتل 4 أشخاص، بينهم امرأة.

وأجمع رؤساء المؤسسات الأوروبية على التعبير عن شعورهم بالصدمة تجاه عملية اقتحام الكونجرس الأمريكى الليلة الماضية، واعتبر رئيس الاتحاد الأوروبى شارل ميشيل، ما جرى فى واشنطن بمثابة حصار لمعقل الديمقراطية الأمريكية.