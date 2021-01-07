الإمارات تسجل 2.988 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 163.100 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة فى المجتمع كشف عن 2.988 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.





وذكرت الوزارة فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، أنه بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 221.754 حالة، كما أعلنت وفاة 5 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات فى الدولة 694 حالة.

‎ وأعلنت الوزارة عن شفاء 3.658 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 199.178 حالة.