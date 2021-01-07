الإمارات تسجل 2.988 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت الوزارة فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، أنه بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 221.754 حالة، كما أعلنت وفاة 5 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات فى الدولة 694 حالة.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 3.658 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 199.178 حالة.
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