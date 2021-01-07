تحذير شديد اللهجة من النيابة العامة السعودية

كشفت النيابة العامة السعودية عن عقوبة ممتهني المهن الطبية دون ترخيص حيث حظر القانون السعودي مثل تلك الأفعال وحرمها وغلظ عقوبتها.

واكدت النيابة العامة بحسب ماذكرت صحيفة عكاظ السعودية أنه يُحظر استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة.

وبينت النيابة العامة السعودية أن عقوبة من يمارس مهنة صحية بشكل غير مشروع السجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت النيابة العامة السعودية، قد أعلنت في وقت سابق ، عن عقوبة العنف ضد المرأة في القانون السعودي، التي قد تصل إلى الحبس لمدة سنة.

ونص القانون الذي نشرته النيابة العامى، في الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على أن الغرامة تصل إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى سنة، وتضاعف في حال التكرار، بحق كل من يمارس العنف ضد المرأة أو الإساءة لها جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا أو التهديد بذلك.