مرة أخرى .. الديمقراطيون يتحركون لعزل ترامب.. وإلهان عمر تضع اللمسات الأخيرة لمواد الإقالة

بعد غزو أنصار الرئيس الامريكي دونالد ترامب لمبنى الكابيتول هيل في محاولة لمنع المصادقة على الانتخابات الرئاسية عام 2020، بدأ بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي عملية الإقالة.

واقتحم أنصار الرئيس ترامب المبنى يوم الأربعاء بعد خطاب تحريضي من الرئيس ترامب.

وأعلنت ألكساندريا أوكاسيو كورتيكس من نيويورك اليوم الخميس، عن أن بعض أعضاء مجلس النواب وضعوا مقالة المساءلة لبدء إجراءات عزل ترامب.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم عزل ترامب في عام 2019 لكن مجلس الشيوخ برأه لاحقًا.

ووفقًا للسيدة كورتيز، تم إعداد مادة الإقالة ووضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل إلهان عمر، وهي نائبة صومالية المولد هاجمها ترامب مرارًا وتكرارًا في الماضي.

وغرد كورتيز، "تمت صياغة مقالات الإقالة وهي جاهزة للتقديم. لقد تم إعدادها ووضعها في صيغتها النهائية بواسطة الهان عمر أثناء استخراجها في مكان آمن، ويقوم الأعضاء بتسجيل الدخول ".

في وقت سابق، دعا كورتيز مجلس الوزراء الأمريكي إلى إطلاق التعديل الخامس والعشرين الذي سيعزل ترامب من منصبه.