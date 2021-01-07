وزير الدفاع الأمريكي السابق: ترامب سيبقى رجلًا بلا وطن بسبب عنف الكابيتول

أصدر رئيس البنتاجون السابق جيمس ماتيس هجومًا لاذعًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وألقى باللوم عليه في أعمال العنف التي وقعت يوم الأربعاء في مبنى الكابيتول الأمريكي، والتي شهدت اقتحام المتظاهرين للمجمع والاستيلاء على مجلس الشيوخ بينما تحرك الكونجرس للمصادقة رسميًا على نتائج الهيئة الانتخابية، مؤكدا فوز بايدن.

وقال ماتيس في بيان صحفي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن "هجوم اليوم العنيف على مبنى الكابيتول، محاولة لإخضاع الديمقراطية الأمريكية من خلال حكم الغوغاء، تم تحريضه من قبل السيد ترامب".

اقرأ أيضا



وأضاف رئيس البنتاجون السابق، أن "استخدام ترامب للرئاسة جاء لتدمير الثقة في انتخابنا وتسميم احترامنا لإخواننا المواطنين قد تم تمكينه من قبل قادة سياسيين زائفين ستعيش أسماؤهم في العار باعتبارها ملامح جبن".

واقترح الجنرال المتقاعد: "دستورنا وجمهوريتنا سوف يتغلبان على هذه الوصمة، وسوف نجتمع نحن الشعب مرة أخرى في جهودنا التي لا تنتهي لتشكيل اتحاد أكثر كمالا، في حين أن السيد ترامب يستحق بجدارة أن يُترك رجلًا بلا دولة".

ملاحظات ماتيس رددها رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق لترامب جوزيف دانفورد، الذي ألقى باللوم على الرئيس في "تهيئة الظروف" لأعمال عنف يوم الأربعاء من خلال "تقويض الانتقال السلمي وفقًا لدستورنا" ودعا الأحداث في الكابيتول "اعتداء شائن على ديمقراطيتنا".

ووصف مارك إسبر، وزير دفاع ترامب السابق، الذي أقيل في نوفمبر وسط خلافات حول خطط الرئيس للانسحاب من العراق وأفغانستان، أحداث الأربعاء بأنها "مروعة وغير أمريكية" معربًا عن ثقته في أن الجيش الأمريكي "سيبقى بعيدًا عن السياسة، وأن يظل وفيا لقسمه الذي أقسمه على دعم الدستور والشعب الأمريكي والدفاع عنه ".