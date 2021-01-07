منصة نفاذ الوطني الإلكترونية طريقة التسجيل والاستفادة من الخدمات الرقمية

تعتبر المنصة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها المملكة مؤخراً وهي منصة نفاذ الوطني الإلكترونية، هي نوع من الخدمات التي أصدرتها حكومة المملكة والتي يعمل على تطويرها وإدارة الخدمة بها مركز المعلومات الوطني وتحتوي الصفحة على الكثير من الخدمات مثل ” إنشاء حساب جديد، أو تعيين الرقم السري للبطاقة والقيام بتحديثه، وتعيين كلمة المرور وتعد منصة نفاذ الإلكترونية أحد أهم المنصات التي تخدم المواطن في المملكة عن طريق تقديم الخدمات الإلكترونية.

ومن الخدمات المتاحة على منصة نفاذ هي بعد أن يتم إنشاء حساب للمواطن تمكنه من إعادة التعيين وتحديث الرقم السري لبطاقة للمواطن وإعادة الحصول على الرقم السري مرة ثانية في حالة فقدان بطاقة الهوية وتعتبر أحد أهم الخدمات هي ” التسجيل في النفاذ الوطني” والذي يمكنك من الدخول إلى النظام ورؤية مسار النفاذ الوطني الخاص بالمواطن وأيضا بنفس حساب أبشر، ومن الممكن أن تتم تلك العملية عن طريق استخدام بطاقة الهوية الوطنية باستخدام قارئ بطاقة الهوية الوطنية.

خطوات التسجيل وإنشاء حساب جديد في منصة نفاذ الوطني الإلكترونية

للتسجيل في منصة النفاذ الوطني يجب الدخول على منصة أبشر وإتباع الخطوات التالية:

إدخال رقم الهوية.

إدخال رقم الجوال.

كتابة اسم المستخدم باللغة الإنجليزية.

كتابة الرقم السري.

تأكيد نفس الرقم السري.

كتابة عنوان البري الإلكتروني.

إعادة كتابة العنوان إلكتروني للتأكد من مطابقته.

اختيار اللغة التي تظهر بالمنصة للمواطن دائماً.

أدخال رمز التأكد ” الرمز الرئي” والذي يظهر أعلى المربع.

الضغط على مربع قراءة الشروط وسياسة الخصوصية والموافقة علية.

اضغط على مربع التالي.

الخطوة الثانية بعد الانتهاء

* ستصل أليك رسالة تحقق على جوالك داخلها رمز تفعيل.

* أدخال الرمز في المكان المطلوب في نافذة التسجيل.

* يتم كتابة أسم المستخدم وكلمة السر الذي تريد أن يتم استخدامهم في منصة أبشر وكافة المنصات الإلكترونية.

تفعيل حساب منصة نفاذ الإلكترونية

ولإجراء عملية تفعيل الحساب على منصة نفاذ يجب على المواطن الذهاب إلى أحد المراكز الأتية:

أجهزة الخدمة الذاتية للتسجيل والتفعيل.

البنوك.