شارك في اقتحام الكونغرس.. فتلقى "أسوأ عقاب" من شركته

وأظهرت إحدى الصور، رجلا يشارك في الاحتجاجات داخل الكونغرس، بينما يعلق بطاقته الوظيفية على صدره.

وقالت شركة "نافيستار"، ومقرها ولاية ميريلاند، في بيان على فيسبوك، إن طرد الموظف جاء بعد "إظهاره سلوكا خطيرا يهدد صحة وسلامة الآخرين". لكنها لم تذكر اسم الموظف.

