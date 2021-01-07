جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، إن ادعاءات دونالد ترامب بشأن الانتخابات تخلو من أى أسس قانونية، مشيرا إلى أن كل ما قام به ترامب ساعد فى توجيه إهانات لمؤسسات أمريكا الوطنية، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأضاف بايدن، فى كلمة له، مساء اليوم الخميس، تعليقا على أحداث أمس، واقتحام أنصار ترامب مقر الكونجرس الأمريكى، أن ما جرى أمس هجوم على أيقونة الديمقراطية، موضحا أن مجموعة من الغوغاء شنوا هجوما على الكونجرس لمصادرة إرادة الناخبين. وتابع بايدن، أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، ليس فوق القانون والعدالة تطبق على الجميع، موضحا أن ترمب دهش من تصرف القضاة فى المحكمة العليا الذى اتسم بالنزاهة. وأوضح الرئيس الأمريكى المنتخب أنه لن يتطرق للتعديل الـ 25 فى الدستور الخاص بعزل الرئيس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. بايدن : ترامب ليس فوق القانون .. وادعاءاته لا أساس لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.