بايدن يعلن تسمية ميريك جارلاند لمنصب وزير العدل

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس الأمريكى المنتخب، فى كلمه له مساء اليوم الخميس، أن العدالة سيتم تطبيقها على الجميع بعد أحداث أمس، فى إشارة إلى اقتحام أنصار ترامب مقر الكونجرس الأمريكى.

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