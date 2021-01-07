إيطاليا تسجل 18.020 إصابة جديدة و414 وفاة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18.020 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2.219.965 حالة.

وتشهد إيطاليا بالتالى استقرارا نسبيا لمؤشر الإصابات اليومية الذى بلغ يوم 5 يناير 15.378 حالة، وفى 6 يناير 20.331 حالة.

كما أضافت الوزارة أنها رصدت 414 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 77.291 متوفين.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات جراء الفيروس فى بيانات 5 يناير 649 حالة، وفى 6 يناير 548.

وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1.572.015 شخصا بعد رصد 15.659 حالة شفاء، بينما لا تزال 571.055 حالة تعد نشطة.