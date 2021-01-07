نانسى بيلوسى : بقاء ترامب فى منصبه يشكل خطرا على أمريكا

جدة - نرمين السيد - قالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، إن بقاء الرئيس الأمريكى النتهية ولايته دونالد ترامب فى منصبه يشكل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".





وأضافت بيلوسى، فى كلمة لها مساء اليوم الخميس، أنه لا مجال لبقاء ترامب قادرا على اتخاذ أى قرار، مشيرة إلى أنها تتوقع ردا سريعا من بنس بشأن قرار عزل ترامب من منصبه.

وأكدت بيلوسى، أن تنحية ترامب أمر ملح وبالغ الأهمية، مشيرة إلى أنها طالبت باستقالة قائد شرطة الكونجرس فى أعقاب أحداث أمس.

ودعت بيلوسى تدعو لتفعيل التعديل 25 من الدستور وعزل ترامب.

وتابعت بيلوسى "ترامب يعمل على تقويض نتائج الانتخابات الأمريكية.. إن لم يعمل بنس على تفعيل التعديل الـ25 من الدستور سيسعى الكونجرس لعزل ترامب".

ووصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونجرس بأنهم "إرهابيون".