خطر كبير على أمريكا .. نانسي بيلوسي تدعو "بنس" إلى عزل ترامب

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنها تنحيته أمر مُلح وبالغ الأهمية.

وقالت بيلوسي في كلمة لها اليوم الخميس، إن لا مجال لبقاء ترامب، حيث يشكل هذا الأمر خطرًا كبيرًا على البلاد، خلال الأيام المتبقية من ولايته.

وأضافت أنه إذا تم تفعيل التعديل 25 للدستور فسيتوجب دعوة نائب الرئيس وبموافقة أغلبية وزراء الحكومة لتولي مهام منصب الرئيس.

وأشارت إلى أن الديمقراطيين يضغطون من أجل مساءلة الرئيس الأمريكي، لافتة إلى أنها تتوقع ردا سريعا من بنس بشأن قرار عزل ترامب من منصبه.

وكان الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي، بدأوا في التحرك لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على خلفية اقتحام الكونجرس أمس الأربعاء.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال النائب ديفيد سيسيلين إن أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب، وزعوا اليوم الخميس، مواد مساءلة لعزل ترامب من منصبه بعد أن هاجم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي في انتهاك عنيف.

وأمس الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

فيما صدق الكونجرس على نتائج تصويت عدد من الولايات الأمريكية في المجمع الانتخابي ضمنت للرئيس المنتخب جو بايدن أكثر من 270 صوتًا من أصوات ناخبي المجمع، وهو الحد الأدنى من عدد الأصوات المطلوبة للفوز برئاسة الولايات المتحدة.