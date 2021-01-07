كامالا هاريس تتوعد مقتحمي الكونجرس.. وتؤكد: سنحاسب الجميع

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أن متطرفين هاجموا واقتحموا الكونجرس الأمريكي أمس، مشددة على محاسبة الجميع.

وقالت هاريس في كلمة لها اليوم الخميس: "سنحاسب أولئك الذين خالفوا القانون سواء أكانوا مواطنين عاديين أم عاملين بوكالات إنفاذ القانون".

وأضافت أنها والرئيس جو بايدن سيعملان على بناء أمريكا أكثر مساواة وعدالة، كما سيحميان حق كل ناخب في البلاد بغض النظر عن خلفياته.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، طالب باحترام الدستور الأمريكي، في كلمة له اليوم الخميس، على خلفية اقتحام عدد من أنصار سلفه دونالد ترامب الكونجرس، الليلة الماضية.

ولفت بايدن إلى أن من شارك في أحداث اقتحام الكونجرس أمس، إرهابيون محليون، موضحًا أنه لم يكن مفاجئًا لأن الرئيس ترامب سخر من القانون والدستور لمدة 4 سنوات.

وقال إن ترامب حاول استخدام الغوغاء لإسكات أصوات الناخبين، مشيدًا بجهود الجهاز القضائي الأمريكي.

وأشار إلى أن أمس كان واحدًا من أكثر الأيام قتامة في تاريخ أمريكا، مؤكدا أنه كان فوضى خالصة.

وأكد أن الهجوم على الكونجرس كان محاولة لتمزيق الشعب الأمريكي، موضحا أن ادعاءات ترامب بشأن الانتخابات تخلو من أي أسس قانونية.