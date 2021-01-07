استقالة وزيرة النقل الأمريكية بسبب اقتحام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - قررت وزيرة النقل فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إيلين تشاو، اليوم الخميس، ترك منصبها على خلفية أعمال الشغب التى شهدها أمس مبنى الكابيتول، الذى يضم مقر الكونجرس الأمريكى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأعلنت تشاو "67 عاما" وهى زوجة زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وأصبحت فى أواخر يناير 2017 أول امرأة من أصول آسيوية تتسلم حقيبة وزارية فى الولايات المتحدة، عن استقالتها فى بيان نشرته على حسابها فى "تويتر". ووصفت الوزيرة اقتحام الكونجرس على أيدى مئات من أنصار ترامب أمس بأنه "حادث صادم كان من الممكن تفاديه"، مشيرة إلى أن هذه الحادثة جاءت عقب إلقاء الرئيس كلمة أمام مؤيديه. وتابعت أن هذه الأحداث استدعت لديها، كما لدى العديد من موظفى وزارتها، قلقا "لا يمكن وضعه جنبا". وأصبحت تشاو أول عضو فى مجلس الوزراء الأمريكى تعلن عن استقالته فى ظل حادثة اقتحام الكابيتول التى أودت بأرواح أربعة أشخاص.

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