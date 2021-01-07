صور .. زعيم كوريا الشمالية يظهر بالزى العسكرى لأول مرة فى تاريخه

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جدة - نرمين السيد - وذكرت "فرانس برس" نقلا عن وكالة أنباء "نيوز" الكورية الجنوبية، أن الصورة عرضت عبر التلفزيون الرسمى، أمس الأربعاء، أثناء تغطية مؤتمر حزب العمال فى كوريا الشمالية، وهى معلقة فى ممر فى مجلس الثقافة فى بيونج يانج.
وتظهر الصورة الكبيرة كيم يرتدى بدلة بيضاء مع نجمة مارشال حول العنق وعلى كتفيه، فيما يظهر خلفه جدار مغطى بالكتب، إلى جانب السلاح ومنظار.
وعلقت فى الممر أيضا صور أخرى لكيم إحداها تظهره على حصان فيما تضمنت المشاهد المعروضة أشخاصا ينظرون إليها.
وجاء نشر الصورة فى وقت تعهد فيه كيم بتعزيز قدرات كوريا الشمالية الدفاعية قبل أسابيع من تنصيب الديموقراطى جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.
يشار إلى أن كيم يرتدى اللباس المدنى على الدوام فى ظهوره العلنى، وهى المرة الأولى الذى يظهر فيها باللباس العسكرى منذ توليه السلطة فى 2011.
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