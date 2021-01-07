انفجار ضخم وسط عدن

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، اليوم الخميس، قتل وأصيب 13 مدنيا يمنيا فى قصف لمليشيات الحوثى الإرهابية، شرق محافظة تعز. واتهم وزير الإعلام والثقافة اليمنى، معمر الإريانى، الحوثيين بممارسة أعمال قتل وتنكيل بحق سكان قرية فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن، معتبرا إياها جريمة حرب تستدعى تدخلاً دولياً.

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