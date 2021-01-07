ترامب ينوي إصدار عفو عن نفسه.. تفاصيل

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع مساعديه في الأسابيع الأخيرة عن أنه يريد إصدار عفو عن نفسه.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر قولها، إن ترامب قال لمساعديه إنه يرغب في العفو عن نفسه في الأيام الأخيرة من رئاسته، لافتة إلى أنها خطوة من شأنها أن تمثل أحد أكثر الاستخدامات غير العادية للسلطة الرئاسية في التاريخ الأمريكي.

وأوضحت أنه في العديد من المحادثات منذ يوم الانتخابات، أبلغ ترامب المستشارين أنه يفكر في منح العفو لنفسه، وفي أوقات أخرى، سأل عما إذا كان ينبغي عليه وما هو التأثير الذي سيكون عليه قانونيًا وسياسيًا، حسبما أكدت المصادر.

ولم يتضح ما إذا كان قد تطرق إلى موضوع العفو عن نفسه منذ أن حرض أنصاره على الذهاب إلى مبنى الكابيتول، حيث اقتحمه عدد منهم.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن ترامب أظهر دلائل على أن مستوى اهتمامه بالعفو عن نفسه يتجاوز التأملات والأحاديث الراكدة، فأكد منذ فترة طويلة أن لديه القدرة على العفو عن نفسه.

وأشارت إلى أن الحديث مع مساعديه واستطلاع آرائهم عادة ما يكون علامة على أنه يستعد لهذا الهدف، كما أنه أصبح مقتنعًا بشكل متزايد بأن أعدائه سيستخدمون أدوات تطبيق القانون لاستهدافه بعد ترك منصبه.